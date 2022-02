Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unfälle auf der A1 fordern Rettungskräfte

Sittensen/A1 (ots)

Zu mehreren Unfällen kam es am Samstagmorgen gegen 8.50 Uhr aufgrund der Witterung auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Heidenau sowie zwischen Heidenau und Sittensen.

Die Feuerwehren Sittensen, Wohnste, Heidenau, Tostedt und Hollenstedt mussten zu den Unfällen ausrücken. Teilweise sollten Personen in Ihren Fahrzeugen eingeklemmt sein. Glücklicherweise stellte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte heraus, dass niemand eingeklemmt war.

An einer Einsatzstelle zwischen Sittensen und Heidenau landete ein BMW auf dem Dach in der angrenzenden Böschung. Die vier Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug retten. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mussten diese durch die Feuerwehr betreut werden. Anschließend wurden sie medizinisch versorgt. Bei allen Fahrzeugen an den Einsatzstellen mussten vorsorglich die Batterien abgeklemmt werden.

Die Autobahn 1 musste teilweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in den Samstagvormittag hin.

Zu Schadenshöhe und Anzahl der gesamt Unfallopfer können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell