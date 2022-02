Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Von der Ölspur zum Fahrzeugbrand

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Rotenburg (Wümme) (ots)

Einen einsatzreichen Mittwoch erlebte gestern die Feuerwehr Rotenburg (Wümme).

Angefangen hatte es um kurz nach zwölf mit einer Türöffnung für den Rettungsdienst in der Straße "Auf dem Loh". Dieser wurde in kurzer Zeit abgearbeitet, sodass der Rettungsdienst mit einer Arbeit beginnen konnte.

Am Nachmittag wurden die Einsatzkräfte dann in die Aalter Allee alarmiert. Hier wurde eine längere Straßenverunreinigung gemeldet. Gefunden wurde eine Spur von der Kreuzung Aalter Allee/Bahnhofstraße bis zum Neuen Markt. Diese wurde mittels Ölbindemittel abgestreut. Als die Einsatzkräfte wieder eingerückt waren, kam über Funk die Mitteilung, dass im Bereich des Bahnhofes ebenfalls eine Verunreinigung gefunden wurde. Dies konnte nach Erkundung nicht bestätigt werden. Auf der Rückfahrt von diesem Einsatz wurde über Funk die nächste Einsatzstelle gemeldet. In der Straße "Luhner Weg" kam es zu einem Fahrzeugbrand. Dieser stand im Motorraum in Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz nahm die Löscharbeiten schnell auf, sodass das Feuer schnell unter Kontrolle war. Am Fahrzeug entstand allerdings ein Totalschaden. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bäume konnte verhindert werden. Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden und die Fahrzeuge wieder einrücken.

Insgesamt waren ca. 15 Einsatzkräfte mit zeitweise fünf Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Angaben zur Schadenhöhe und Schadenursache können von Seiten der Feuerwehr nicht gegeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell