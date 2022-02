Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Zimmerbrand in Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Rotenburg in den Berliner Ring alarmiert. Bewohner eines Mehrparteienhauses meldeten der Einsatzleitstelle, dass in einer Nachbarwohnung ein Rauchmelder zu hören sei, und es angebrannt rieche.

Nach der Erkundung vor Ort konnte diese Lage schnell bestätigt werden. Außerdem wurde von außen eine Rauchentwicklung festgestellt. Umgehend wurde das Gebäude evakuiert und die Bewohner ins Freie gebracht. Da nicht bekannt war, ob noch jemand in der betroffenen Wohnung war, wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet und eine Personensuche eingeleitet. Die Bewohnerin der Wohnung konnte schnell gefunden und gerettet werden. Sie wurde zur Behandlung an den Rettungsdienst übergeben. Das Feuer, welches sich auf die Küche beschränkte, konnte im Anschluss schnell gelöscht werden. Trotz dessen ist die Wohnung durch den Brandrauch unbewohnbar. Im Einsatz waren zwei Trupps unter Atemschutz. Die Drehleiter verschaffte sich über den Balkon einen weiteren Zugang in die Wohnung.

Aufgrund der Situation, dass 23 Bewohner aus ihren Wohnungen evakuiert wurden, wurde von der Einsatzleitstelle das Alarmstichwort MANV7 (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst. Zusätzlich zum bereits angerückten Rettungsdienst, rückte die SEG des Landkreises mit vier Rettungswagen und einem Gerätewagen an und richtete einen Bereitstellungsplatz auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarktes ein.

Verletzt wurde nur die Bewohnerin der betroffenen Wohnung.

Im Einsatz waren acht Fahrzeuge der Feuerwehr mit rund 30 Einsatzkräften. Dazu waren mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.

Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Angaben zur Schadenursache und -höhe, können von Seiten der Feuerwehr nicht gegeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell