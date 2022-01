Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Bilanz zum Sturmtief Nadia

Landkreis Rotenburg (Wümme) (ots)

Am gestrigen Samstag und am heutigen Sonntag sorgte das Sturmtief Nadia im Landkreis Rotenburg / Wümme für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren in den Städten und Gemeinden. So wurden von Samstag 17:00 Uhr bis Sonntag 14:00 Uhr 80 Einsätzen durch die Feuerwehren abgearbeitet. Dabei galt es nicht nur umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste auf Straßen und Fußwegen zu beseitigen, es gab auch Einsätze bei denen Bäume von Gebäuden entfernt werden mussten und Personen aus einer Notlage gerettet werden.

Die folgenden Einsätze spiegeln nur einen Teil der Einsätze wieder, die von den Feuerwehren bewältigt werden mussten.

+++ Samtgemeinde Scheeßel+++

++ Baum auf Zug ++ Am gestrigen Abend kollidierte ein Metronom auf der Bahnstrecke Hamburg > Bremen kurz hinter dem Bahnhof Scheeßel mit einem herabstürzenden Baum. Der Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein und blieb einige hundert Meter hinter der Unglückstelle stehen, dabei wurde die Oberleitung der Fahrtrichtung Bremen beschädigt. Umgehend wurden die Rettungskräfte der Feuerwehren aus Bartelsdorf, Wohlsdorf, Scheeßel und Rotenburg sowie der Rettungsdienst alarmiert. Gleichzeitig wurde noch der Notfallmanager der Bahn hinzugezogen. Im ersten Angriff, nach der Erkundung durch den Einsatzleiter und der Rücksprache mit dem Zugpersonal, wurde erstmal nur die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Nach Aussagen des Zugpersonals sollten sich 42 Fahrgäste im Zug befinden, die aber alle unverletzt sind. Im Zug befand sich auch eine Mutter mit Kind und Kinderwagen. Nachdem der Notfallmanager sich den Zug von außen angesehen hatte, wurde mit dem Führungspersonal der Feuerwehr die weitere Vorgehensweise besprochen. Zuerst sollte nun über eine Lore die Mutter mit Kind und Kinderwagen vom Zug ab gerettet werden und in den bereitgestellten Bus verbracht werden. Alle weiteren Fahrgäste konnten über eine Rettungsplattform den Zug per Fuß verlassen und ebenfalls in den bereitgestellten Bus einsteigen der sie anschließend zum nächsten Bahnhof nach Rotenburg fuhr. Gegen 20.30 Uhr waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und die Einsatzstelle konnte an den Notfallmanager der Bahn übergeben werden, der alle weiteren Maßnahmen in die Wege geleitet hat. Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Bartelsdorf, Feuerwehr Wohlsdorf, Feuerwehr Scheeßel, Feuerwehr Rotenburg, Gemeindebrandmeister Scheeßel, Kreisbrandmeister, Rettungsdienst

++ Bäume auf Fahrbahn ++ Zuvor kam es gegen 17:51 Uhr auf der L131 Westerveseder Landstraße zu einem Einsatz, hier war ein kleiner Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Bei diesem Einsatz war nach kurzer Zeit die Arbeit getan und die Fahrbahn wieder frei. Zu diesem Einsatz ist die Feuerwehr Scheeßel mit einem Fahrzeug ausgerückt.

Während die Feuerwehren Bartelsdorf, Wohlsdorf und Scheeßel am gestrigen Abend noch im Einsatz an der Bahnstrecke Hamburg > Bremen eingebunden waren, liefen weitere Notrufe in der Rettungsleitstelle in Zeven über umgestürzte Bäume auf. Der Disponent Alarmierte somit die Feuerwehr Westervesede zu den Straßen "Vor den Bruchhöfen" und "Scheepers". Dort wurden mittels Traktor und Motorkettensägen Abhilfe geschaffen. Nach kurzer Einsatzzeit konnten die Straßen befahrbar wieder frei gegeben werden.

+++ Samtgemeinde Sittensen +++

++ Bäume auf Fahrbahn ++ Samstagabend gegen 18.40 Uhr stürzte ein Baum im Sittenser Birkenweg auf die Straße sowie auf ein Fahrzeug. Zum Glück kam niemand zu schaden. Mittels Motorsägen wurde dieser entfernt. Da sich die Straße direkt neben der Bahnstrecke Zeven-Tostedt befand musste diese vorsorglich gesperrt werden.

Nicht einmal eine halbe Stunde später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken. Dieses Mal ging es mit der Feuerwehr Tiste in die Tister Hauptstraße. Dort war ein Teil eines großen Baumes abgebrochen. Der andere Teil musste mit der Drehleiter der Feuerwehr Zeven abgetragen werden. Die Hauptstraße in Tiste musste für diese arbeiten mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Tister und Sittenser Kräfte räumten die Straße und leuchteten die Einsatzstelle aus. Nach über drei Stunden konnten die Feuerwehrleute den Einsatz beenden. Der Bauhof der Gemeinde Sittensen war hier ebenfalls vor Ort.

Die Feuerwehren Groß Meckelsen und Klein Meckelsen mussten am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr in den Rammeweg ausrücken. Dort versperrte ebenfalls ein Baum die Straße. Mittels Kettensäge war diese relativ zügig beseitigt.

+++ Stadtgebiet Bremervörde +++

Die Stadtfeuerwehr Bremervörde war bis Sonntagmittag mit der Beseitigung von umgestürzte Bäume und große Äste von den Straßen zu beschäftigt. So mussten 15 Einsatzstellen (Stand Sonntag 13.00 Uhr) von den fünf Ortsfeuerwehren Bremervörde, Ostendorf, Elm, Bevern und Hesedorf abgearbeitet werden.

+++ Stadtgebiet Visselhövede +++

Einen Sturmeinsatz erhielten die Ortsfeuerwehren Hiddingen und Schwitschen gegen 06:44 Uhr. Ein PKW war auf der L171 nahe Drögenbostel mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Nachdem sichergestellt wurde, dass keine Insassen des Fahrzeuges verletzt wurden, begann man damit den großen Baum von der Straße zu räumen. Durch den Aufprall des Ford Tourneo in den Baum, bohrten sich diverse Äste in den Motorraum, dadurch liefen geringe Mengen Kühlwasser aus. Da der PKW aber auch mit der Vorderachse auf dem Baum auflag, konnte er nicht einfach bewegt werden.

Die ebenfalls alarmierte Polizei beauftragte einen Abschleppunternehmer um den verunfallten PKW zu bergen. Dafür musste die Landesstraße zwischenzeitlich für gut zwei Stunden voll gesperrt werden.

Nachdem der PKW auf den Abschleppwagen verladen war, wurden restliche Äste von der Straße entfernt, bevor sie wieder für den fließenden Verkehr freigegeben werden konnte.

