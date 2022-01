Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Ausgelöste BMA war kein Fehlalarm

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am Vormittag wurde die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Industriestraße in Rotenburg alarmiert. Nachdem der diensthabende Brandmeister vom Dienst (BvD) an der Einsatzstelle eintraf, wurde er bereits von Mitarbeitern des betroffenen Betriebes in Empfang genommen. Diese berichteten, dass es in einer Produktionshalle zu einem Brandausbruch gekommen sei. Umgehend wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 2 erhöht. Als das erste Löschfahrzeug eintraf, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz in den betroffenen Bereich vor, um eine Erkundung vorzunehmen. Sie fanden in einer Lackierkabine einen brennenden Elektromotor eines Heizgebläses vor. Das Feuer wurde mithilfe eines CO2- Feuerlöschers abgelöscht. Anschließend wurde der Bereich mit einem Entlüftungsgerät rauchfrei gemacht. Nach gut 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge der Feuerwehr mit ca. 20 Einsatzkräften, ein Rettungswagen stand in Bereitstellung.

Angaben zur Schadenursache und der Schadenhöhe können von Seiten der Feuerwehr nicht gegeben werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell