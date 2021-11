Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Volvo brennt vollständig aus

Sittensen (ots)

Auf der Autobahn 1, Hamburg Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf geriet am Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr aus ungeklärter Ursache ein Volvo SUV in Brand. Die Einsatzstelle befand sich rund einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Sittensen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Sittensen stand das Fahrzeug in Vollbrand. Umgehend machte sich ein Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr an die Brandbekämpfung. Die Feuerwehrleute hatten Schwierigkeiten, den Flammen her zu werden. Es lief relativ viel Kraftstoff aus dem Fahrzeug. Dies entzündete sich auf der Fahrbahn. Im späteren Verlauf musste Löschschaum eingesetzt werden. Mit der Wärmebildkamera musste das Fahrzeug laufend kontrolliert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Am späten Nachmittag musste die Feuerwehr nochmals ausrücken, da sich in dem Fahrzeug Glutnester entzündeten. Der Fahrer des Abschleppdienstes bemerkte eine leichte Rauchentwicklung. Auf einem Parkplatz wurde es nochmals abgelöscht. Anschließend begleitete ein Fahrzeug der Feuerwehr den Abschleppdienst bis nach Sittensen zum Firmengelände. Hier wurde das Wrack nochmals abgelöscht und vollständig entladen.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Autobahnpolizei Sittensen. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei geleitet. An dem Volvo entstand Totalschaden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)