FW-ROW: Brennt PKW vor Einfamilienhaus in Wohlsdorf

Wohlsdorf (ots)

Alarmzeit: 10:01 Uhr

Art: FK1 - Brennt PKW Einsatzort: Wohlsdorf, No´n Stüh

Eingesetzte Fahrzeuge: Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF/W - Wohlsdorf), Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF/W - Bartelsdorf), Tanklöschfahrzeug (TLF 3000 Scheeßel)

Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Wohlsdorf, Ortsfeuerwehr Bartelsdorf, Ortsfeuerwehr Scheeßel, Polizei

Am heutigen Samstagvormittag wurden Die freiwilligen Feuerwehren aus Wohlsdorf, Bartelsdorf und Scheeßel zu einem PKW Brand nach Wohlsdorf in die Straße "No´n Stüh" alarmiert. Auf der Anfahrt zum Einsatzort kam für alle anfahrenden Kräfte die Rückmeldung der Leitstelle, dass es sich um ein Benzinbetriebenes Fahrzeug handelt. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eingetroffen waren war kein Feuer mehr erkennbar. Der Eigentümer hatte bereits mit zwei Pulverlöschern den Brand erfolgreich unter Kontrolle gebracht, die Feuerwehr kühlte den Motorraum mit Wasser soweit runter das die Einsatzstelle nach rund 45 Minuten an den Eigentümer übergeben werden konnte. Danach rückten alle Kräfte wieder ab.

Über die Entstehung des Feuers und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell