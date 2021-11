Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schultaxi verunglückt mit 5 Kindern

Bothel (ots)

Auf der Kreuzung Dorfstraße, Schulstraße in Bothel ereignete sich am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr ein Verkehrsunfall in dem zwei Taxis beteiligt warten. Das eine Taxi fuhr von der Wiedauschule in Richtung Dorfmitte. Auf der Kreuzung missachte die Fahrerin in der 30iger Zone die Vorfahrtregel. Der aus der Dorfstraße kommende Taxibus, besetzt mit fünf Kindern, bremste und kam auf der Kreuzung zum Stehen, wurde dann aber im vorderen Bereich der Motorhaube getroffen. Das andere Taxi verunglückte und legte sich auf die Seite. Zur Unfallstelle wurden die Feuerwehren aus Bothel, Hemsbünde und Rotenburg alarmiert, sowie vier Rettungswagen, Notarzt und die Notfallseelsorge. Die fünf Schulkinder blieben unverletzt und wurden im Laufe des Einsatzes von der Feuerwehr und den Notfallsanitätern betreut. Der Taxifahrer des Kindertaxis blieb unverletzt, die Fahrerin des umgekippten Pkw´s wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Rotenburg gefahren. Die Feuerwehr sicherte die verunfallten Pkw´s und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Im Rahmen der Rettungsarbeiten wurden die Straßen gesperrt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell