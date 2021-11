Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer zerstört Putenstall

Waffensen (ots)

Heute Mittag gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Putenstall in Waffensen. In dem 20x100m großen Gebäude kam es aus noch unbekannten Gründen zu dem Feuer. Der Stall, in dem sich aktuelle keine Tiere befanden, sollte Heute neu eingestreut und für die nächsten Tiere vorbereitet werden. Die alarmierten Kräfte aus Waffensen und Rotenburg fanden bei Eintreffen am Einsatzort einen in Vollbrand stehenden Stall vor. Umgehend wurde eine Riegelstellung zum Nachbarstall aufgebaut und mit der Brandbekämpfung begonnen. Da zu diesem Zeitpunkt kein Innenangriff mehr möglich war, wurde mit mehreren Strahlrohren von außen gearbeitet. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch eine auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage und durch an den Gebäudeseiten angebrachten Klappen, die den Außenangriff erschwerten und damit in die Länge zogen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stürzte die Dachkonstruktion ein. Um genügend Löschwasser an der Einsatzstelle zu haben, wurden noch die Tanklöschfahrzeuge aus Bötersen und Sottrum nachlarmiert und mit dem Abrollbehälter "Schlauch" der Feuerwehr Rotenburg eine lange Schlauchleitung zur Einsatzstelle verlegt. Nach gut zwei Stunden war das Feuer soweit unter Kontrolle, dass man mit den Nachlöscharbeiten beginnen konnte. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis zum späten Nachmittag hin.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Waffensen, Rotenburg, Bötersen und Sottrum mit 8 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.

Zur Schadenshöhe und -Ursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Tiere und Menschen kamen nicht zu Schaden.

