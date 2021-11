Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall in der Kirchstraße, PKW überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Brockel (ots)

Zu einem erneuten Verkehrsunfall kam es in Brockel am Montagabend gegen 20:40 Uhr in der Kirchstraße. Eine 22-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Harburg befuhr die Scheeßeler Straße in Brockel, nach einer Rechtskurve mündet die Straße in die Kirchstraße, hier verlor die Frau die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einem Straßenbaum, woraufhin sich der Golf auf die Seite legte und über die Straße rutschte. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Der Feuerwehrleitstelle wurde über Notruf gemeldet, dass zwei Personen und ein Kind in dem Fahrzeug eingeschlossen seien. Somit wurden die Ortsfeuerwehren aus Bothel, Brockel, Hemslingen und Rotenburg alarmiert. Es stelle sich beim Eintreffen der Rettungskräfte heraus, dass sich nur die Fahrzeugführerin in dem Auto befand und der Kindersitz unbesetzt war. Die junge Fahrerin konnte mit Hilfestellung das Unfallauto selbst verlassen und wurde dann vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und ins Krankenhaus nach Rotenburg transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und sperrte zur Eigensicherung die Straße.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell