Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Süderwalsede (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall wurden die Rettungskräfte der Ortsfeuerwehren Feuerwehren aus Bothel, Kirchwalsede, Süderwalsede und Visselhövede alarmiert, sowie der Rettungsdienst aus Rotenburg. Der Unfall ereignete sich am Samstag (30.10.2021) gegen 23:30 Uhr auf der Süderwalseder Straße. Der Fahrzeugführer aus dem Heidekreis befuhr die Strecke von Kirchwalsede in Richtung Süderwalsede wobei der Opel Corsa auf der graden Strecke gegen einen Straßenbaum prallte und über die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Opel überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von den Rettungskräften der freiwilligen Feuerwehren mit vereinten Kräften gerettet werden. Für die Rettung wurde der PKW mit hydraulischen Rettungsgeräten geöffnet. Ein Notarzt im Feuerabend aus dem Landkreis Verden kam auf die Unfallstelle zu und konnte bereits den Einsatzkräften erste Informationen zukommen lassen. An dem Auto Endstand Totalschaden, der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in Krankenhaus nach Rotenburg gefahren.

