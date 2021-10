Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Technischer Hilfeleistungseinsatz "Straßenverunreinigung"

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Vierden (ots)

Ein etwas ungewöhnlicher Einsatz beschäftigte gestern Nachmittag die Freiwilligen Feuerwehren aus Vierden und Wohnste. Über die digitalen Meldeempfänger und Sirenen wurden die Einsatzkräfte gegen 16.50 Uhr in die Vierdener Dorfstraße zu einem technischen Hilfeleistungseinsatz "Straßenverunreinigung" (THS) gerufen. Ein landwirtschaftliches Gespann verlor vermutlich aufgrund eines technischen Defektes während der Ortsdurchfahrt, aus Richtung Ramshausen kommend, unbemerkt auf einer Länge von ca. 2000 Metern in der gesamten Vierdener Dorfstaße und in Teilen der Hauptstraße geladenen Hähnchenmist. Durch die teilweise erheblichen Mengen an Mist auf der Straßenverkehrsfläche, waren Abschnitte der Dorfstraße unbefahrbar.

Umgehend wurde das Einsatzgebiet durch entsprechende Maßnahmen für den Verkehr abgesichert. Anschließend erfolgten die Räumungsarbeiten. Hierzu teilten sich die Kameradinnen und Kameraden in Gruppen auf. Die örtlich ansässigen Landwirte unterstützten hierbei mit eigenen Gerätschaften und räumten gemeinsam mit den Feuerwehrleuten den Mist von der Straße und führten diesen der fachgerechten Entsorgung zu. Nachdem die größten Mengen des Mistes beseitigt waren, übernahm ein Fachentsorgungsbetrieb die Endreinigung der Fahrbahn. Hierzu wurden vorsorglich alle verkehrlichen Zuwegungen abgesperrt.

Insgesamt waren ca. 40 Feuerwehrleute für rund zwei Stunden im Einsatz. Die Reinigungsarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Neben den Wehren aus Vierden und Wohnste mit drei Fahrzeugen war auch die Polizei vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell