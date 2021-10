Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in leerstehender Schule

Zeven (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 17:53 wurde per Notruf eine starke Rauchentwicklung aus der ehemaligen Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Zeven am Lühnenfeld gemeldet. Umgehend wurden die Feuerwehren Zeven, Brauel, Brüttendorf und Heeslingen per Vollalarm dorthin alarmiert. Vor Ort konnte ein starke Rauchentwicklung im ersten und zweiten Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes festgestellt werden. Da die Gebäude seit längerer Zeit leerstehen und nicht anderweitig genutzt werden, konnte auf eine Personensuche verzichtet und unverzüglich mit der Suche nach dem genauen Brandort begonnen werden. Dazu gingen mehrere Trupps unter schweren Atemschutz in das Gebäude vor und suchten alle Räume im ersten und zweiten Stock ab. In einem ehemaligen Physikraum im ersten Stock konnte dann der Brandherd lokalisiert und das Feuer zügig abgelöscht werden. Anschließend wurde der Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert. mit einem Hochleistungslüfter wurde das Gebäude anschließend rauchfrei gemacht. Die Drehleiter aus Zeven leuchtete von außen den Bereich entsprechend aus. Von der Hofseite wurde noch ein zweiter Löschangriff vorbereitet, der aber in Bereitstellung blieb. Die Wasserversorgung wurde aus naheliegender Hydranten aufgebaut. Nach etwas über einer Stunde konnte dann "Feuer aus" gemeldet werden. Die anschließenden Aufräumarbeiten zogen sich dann noch bis ca 20:10 Uhr hin. Die vorsorglich aus Bremervörde alarmierte zweite Drehleiter brauchte kam nicht mehr zum Einsatz und konnte schnell die Einsatzstelle wieder verlassen.

Im Einsatz waren die oben benannten Feuerwehren mit 80 Einsatzkräfte und 12 Fahrzeugen.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei Zeven aufgenommen. Zur Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell