Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Person unter Fahrzeug in Montagegrube eingeklemmt

Scheeßel (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag wurden die Feuerwehren aus Scheeßel, Westervesede und Rotenburg zu einer Autowerkstatt an die Bremer Straße mit dem Einsatzstichwort "Person unter Last eingeklemmt" durch die Rettungsleitstelle in Zeven alarmiert. Für die auf Anfahrt befindlichen Kameraden kam die Rückmeldung von der Leitstelle dass eine Person in einer Montagegrube einer Autowerkstatt unter einem Fahrzeug eingeklemmt ist. Als die ersten Kameraden eintrafen gab es erstmal eine kleine Entwarnung das Fahrzeug war bereits entfernt, die Person lag aber noch in der Montagegrube und wurde vom Notarzt und dem Rettungsdienst medizinisch versorgt. Mit einer Schleifkorbtrage und einer zweiteiligen Steckleiter wurde die Person nach Rücksprache mit dem Notarzt patientengerecht gerettet und ins Agaplesion Krankenhaus nach Rotenburg transportiert. Später stellte sich dann heraus dass die Person mit einem Elektro-Rollstuhl in die Grube gefahren ist.

Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Wie es zu diesem Fahrfehler kommen konnte, kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Scheeßel, Ortsfeuerwehr Westervesede, Stadtfeuerwehr Rotenburg, stellv. Gemeindebrandmeister, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)