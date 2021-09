Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Vollgelaufener Keller nach Starkregen in Jeersdorf

Jeersdorf (ots)

Am späten Freitagabend wurde nach dem gewittrigen Starkregen die Ortsfeuerwehr Jeersdorf zu einem vollgelaufenen Keller in die Eichenallee alarmiert. In dem Einfamilienhaus ist über die Lichtschächte das Regenwasser in den Keller gelaufen. Die Feuerwehr pumpte mit einem Nasssauger den Keller weitestgehend frei und legte diverse Sandsäcke vor die Lichtschächte. Im weiteren Verlauf wurden aus dem Keller von Teppichen und Kartons und kleinere Möbelstücke rausgetragen. Mit einer zweiteiligen Steckleiter wurde die Dachrinne auf Gegenstände kontrolliert. Nach 1 ½ Stunden konnte die Einsatzstelle an die Hauseigentümer übergeben werden und die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

Über die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Datum: 10.09.2021

Alarmzeit: 20:57

Art: TH1 - Wasser im Keller

Einsatzort: Jeersdorf, Eichenallee

Eingesetzte Fahrzeuge: Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Jeersdorf

