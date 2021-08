Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Zeven

Am heutigen Donnerstagabend kam es im Zevener Erlenweg zu einem Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Umgehend wurde die Feuerwehr Zeven alarmiert und noch vor ausrücken der ersten Einsatzkräfte wurde das Einsatzstichwort erhöht, da sich noch mehrere Personen in verschiedenen Wohnungen befanden und diese durch das verqualmte Treppenhaus nicht verlassen konnten. Am Einsatzort eingetroffen galt es darum, die eingeschlossenen Personen über tragbare Leitern und über die Drehleiter aus dem Gebäude zu retten. Nach erfolgreicher Rettung wurden die übrigen Wohnungen nach weiteren Personen durchsucht und parallel dazu die Brandbekämpfung im Keller eingeleitet. Da sich keine weiteren Personen im Gebäude befanden, konnten sie die Einsatzkräfte auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Die geretteten Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, brauchten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem das Feuer soweit unter Kontrolle war, wurde das Gebäude noch mit Hochleistungslüftern rauchfrei gemacht bzw. belüftet. Im Keller wurden noch mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach weiteren Glutnester gesucht und diese dann abgelöscht. Diese Arbeiten zogen sich bis ca. 22:00 Uhr hin. Danach verließen auch die letzten Einsatzkräfte den Einsatzort. Um an der Einsatzstelle genügend Atemschutzgeräteträger in Bereitstellung zu haben, wurden noch weitere Feuerwehren zu Unterstützung hinzu gezogen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Zeven, Brauel, Heeslingen, Weertzen, Sassenholz und Meinstedt mit 100 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen. Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr waren ebenfalls vor Ort.

Da die Wohnungen durch den Brandrauch zur Zeit nicht nutzbar sind, hat die Stadt Zeven für eine Ersatzunterkunft für die betroffenen Bewohner gesorgt.

Über die Schadenshöhe und -ursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Zeven hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)