Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer in 300 m² großer Lagerhalle geht glücklicherweise Glimpflich aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wohlsdorf (ots)

Am Samstagabend wurden wir zu einem Feuer in einer 300 m² großen Lagerhalle in Wohlsdorf alarmiert. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Feuer in der Lagerhalle im Eingangsbereich. Sofort wurde von außen mit dem Löschangriff begonnen und die mitalarmierte Drehleiter aus Rotenburg in Stellung gebracht. Ein Trupp unter Atemschutz und mit einem C-Rohr ausgerüstet öffneten gewaltsam die Lagerhallentür, nach und nach konnte man die Halle betreten und das Feuer lokalisieren. Im vorderen Eingangsbereich hatte sich die verkleidete Holztür entzündet. Mit einem Hochdrucklüfter wurde die Halle Rauchfrei geblasen. Gut 20 Minuten nach der Alarmierung konnte der Leitstelle in Zeven bereits "Feuer aus" gemeldet werden und man begann mit den Nachlöscharbeiten und mit der Wärmebildkamera wurde nach weiteren Glutnestern gesucht. Im Einsatz waren 3 Trupps unter Atemschutz. Da die Halle sehr verwinkelt und mehrere kleine Büroräume und Lagerflächen enthielten zog sich die Suche nach Brandnestern eine Weile hin. Die in Stellung gebrachte Drehleiter brauchte bei diesem Einsatz nicht mehr eingreifen. Gegen 21:00 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei, sowie dem Eigentümer mit dem Hinweis auf die besonderen Gefahren nach einem Feuer übergeben. Über die Entstehung des Feuers und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Datum: 14.08.2021

Alarmzeit: 19:17 Uhr Art: F3 - Brennt Lagerhalle Einsatzort: Wohlsdorf, No´n Stüh Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Wohlsdorf, Ortsfeuerwehr Bartelsdorf, Ortsfeuerwehr Scheeßel, Ortsfeuerwehr Westervesede, Stadtfeuerwehr Rotenburg, stellv. Gemeindebrandmeister, Abschnittsleiter Rotenburg, Kreisbrandmeister, Rettungsdienst, SEG-Rettung, Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell