FW-ROW: Dachstuhlbrand um Mitternacht

Bothel (ots)

(dp) Als am Sonntagabend ein Hauseigentümer von merkwürdigen Geräuschen geweckt wurde, ahnte dieser noch nichts schlimmes, Minuten später stand sein Haus in Flammen und 98 Rettungskräfte versuchten das Hab und Gut zu retten. Gegen 23:58 Uhr ereilte der Notrufzentrale in Zeven das Hilfeersuchen, gemeldet wurde ein Dachstuhlband in der Straße Ackerring in Bothel. Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Bothel, Brockel, Hastedt, Hemsbünde und Hemslingen-Söhlingen sowie die Drehleiter aus Rotenburg. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein Teil des Giebels in Brand sowie eine der beiden Garagen. Das Feuer war in der Garage ausgebrochen und hatte dort bereits alles vernichtet, suchte sich dann seinen Weg durch die Decke an der Fassade hoch, bis zur Dachspitze. Als die Tür der Garage geöffnet wurde, gab es eine Durchzündung und eine gewaltige Feuerbrunst tobte heraus. Das Feuer konnte mit dem bereits vorhandenen Löschwasser sehr schnell gelöscht werden. Ein Trupp unter Atemschutz fanden im ersten Obergeschoss die vermisste Katze und retteten das Hausstier, welches in eine Tierklink kam. In der Garage verbrannte ein Einser BMW sowie andere private Habseligkeiten, das Haus konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Allerdings ist das Haus aufgrund der Verrauchung nicht mehr bewohnbar. Gegen 03:30 Uhr wurde der Einsatz beendet, eine Brandwache blieb vor Ort.

