Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unwetterbilanz 08./09.07.2021 Rotenburg (Wümme)

Rotenburg (Wümme)/Waffensen (ots)

In Folge des Unwetter am Abend des 08.07.2021 kam es im Stadtgebiet von Rotenburg zu insgesamt zwei Einsätzen.

Der Erste wurde in Waffensen abgearbeitet. Um 21:30 Uhr wurde die Feuerwehr Waffensen zu einem Restaurant an der B75 Richtung Bremen alarmiert. Ein ca. 40m² großer Keller stand zirka 15 cm unter Wasser. Mit einer Tauchpumpe wurde das Wasser aus dem Keller gepumpt, während der Restaurantbetrieb weiterlaufen konnte. Im Einsatz waren 13 Einsatzkräfte mit 2 Fahrzeugen. Nach ungefähr 90 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Am Freitagmorgen um kurz nach 07:00 Uhr wurde in der Domäne Luhne ein umgestürzter Baum gemeldet. Die Feuerwehr Rotenburg rückte mit drei Einsatzfahrzeugen und acht Einsatzkräften an und beseitigte den Baum mit Motorkettensägen. Nach zirka 60 Minuten war die Straße wieder frei und passierbar.

Angaben zur Schadenhöhe werden von Seiten der Feuerwehr nicht getätigt.

