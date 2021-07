Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Lagerraum

Rotenburg (Wümme) (ots)

Am heutigen Dienstagabend wurde die Feuerwehr Rotenburg (Wümme) zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Bremer Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die anrückenden Einsatzkräfte die Information, dass es im Inneren des Gebäudes brennen sollte. Diese Lage konnte vor Ort durch den ersteintreffenden BvD bestätigt werden. In einem Lagerraum eines Gastrobetriebes auf dem Gelände des Weichelsees, kam es zu einem Brandausbruch. Das Feuer konnte schnell durch die drei eingesetzten Trupps unter Atemschutz gelöscht werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Bereich mit der Wärmebildkamera kontrolliert und eine Lüftung des Gebäudes vorgenommen. Das Feuer beschränkte sich auf den Lagerraum. Angrenzende Räume oder das Dach wurden nicht beschädigt. Menschen oder Tiere waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet und wurden dementsprechend nicht verletzt. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen vor Ort. In Bereitstellung stand außerdem ein Rettungswagen. Nach gut 90 Minuten konnte der Einsatz beendet werden.

Angaben zur Brandursache und der Schadenhöhe werden von Seiten der Feuerwehr nicht getätigt.

