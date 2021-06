Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: +++ Brennt Stroh auf Feld +++ Baum auf Straße +++

Zeven / Scheeßel (ots)

+++ Zeven / Wistedt (tg). Am heutigen Morgen gegen 8:17 Uhr wurde der Feuerwehr brennendes Stroh in der Straße " Auf dem Deister" in Wistedt gemeldet. Umgehend wurden die Feuerwehren Wistedt, Elsdorf und Zeven zur Einsatzstelle hin alarmiert. Vor Ort brannten die Reste der Strohballen, die letzte Woche schon einmal gebrannt hatten, auf einer Fläche von ca. 60qm, noch einmal. Durch mehrere Angriffstrupps, zum Teil unter Atemschutz konnte mit Hilfe von mehrerer Strahlrohren das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Nach dem das Feuer soweit unter Kontrolle war, wurde der Bereich noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und letzte Glutnester mittels Netzmittel abgelöscht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich dann noch bis ca. halb Zehn hin. Im Einsatz waren die Feuerwehren Wistedt, Elsdorf und Zeven mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften. Führungskräfte der Gemeindefeuerwehr und ein RTW des DRK waren ebenfalls an der Einsatzstelle. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen und Tiere kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

+++ Wittkopbostel (to). Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Ortsfeuerwehr Wittkopsbostel zu einem umgestürzten Baum auf der Straße "Im alten Dorf" alarmiert. Laut Aussage des meldenden sollte der Baum hinter einer scharfen Kurve liegen. Sofort machten sich die Kameraden auf den Weg zur Einsatzstelle. Mit der Motorkettensäge wurde der Baum zerkleinert und von der Straße geräumt, im Anschluss wurde die Fahrbahn gereinigt. Nach gut 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden. Der Gemeindebrandmeister aus Scheeßel machte sich vor Ort ein Bild von der Lage.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell