FW-ROW: Feuer in Schule

Selsingen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in der "Heinrich Behnken Schule" in Selsingen gemeldet. Umgehend wurden nach Alarmplan die Feuerwehren Selsingen, Haaßel, Parnewinkel, Bevern und Zeven zur Schule hin alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr Selsingen an der Schule eintrafen, waren offene Flammen in dem als Bücherei genutzten Raum zu erkennen. Einige Scheiben waren schon geborsten und dichter Rauch drang aus dem Gebäude. Das Selsinger Tanklöschfahrzeug war an der Rückseite in Stellung gegangen (Im Sick) und nahm den ersten Angriff mit einem C-Rohr im Aussenangriff vor. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus Selsinger fuhr die Schule über die Rosenstraße an und ging von der Vorderseite mit einem Atemschutztrupp zum Innenangriff mit einem C-Rohr vor. Die Drehleiter aus Zeven wurde zur Kontrolle des Flachdaches ebenfalls in Stellung gebracht. Durch den schnellen Löschangriff von zwei Seiten ( Innen- und Außenangriff) konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und weiterer Gebäudeschaden verhindert werden. Im weiteren Verlauf wurde der vom Brand betroffene und die angrenzenden Bereiche mit Wärmebildkameras kontrolliert. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde mit Hilfe von Hochleistungslüftern das Gebäude noch rauchfrei gemacht.

Die alarmeierten Feuerwehren aus Selsingen, Parnewinkel, Haaßel, Bevern und Zeven waren mit 10 Fahrzeugen und 100 Einsatzkräften vor Ort. Führungskräfte von Gemeinde- und Kreisfeuerwehr, sowie der Rettungsdienst und Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Zur Schadenshöhe und -ursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell