FW-ROW: Pkw Brand endet glimpflich

Sittensen (ots)

Gegen 10.20 Uhr am Donnerstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Discounters an der Stader Straße aus ungeklärter Ursache zu einem Pkw Brand bei einem Smart. Der Brand bei dem Kleinwagen entstand im Kofferraum am Motor.

Umgehend rückte die Feuerwehr Sittensen zur Einsatzstelle aus. Bei Eintreffen waren die Flammen bereits mittels Feuerlöscher gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten das Fahrzeug mittels Wärmebildkamera. Mittels Löschwasser musste der betroffene Bereich nochmals ausreichend gekühlt werden.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, beendet.

