FW-ROW: Doppelgarage brennt in Bothel

Bothel (ots)

Die Feuerwehren aus Bothel, Brockel, Hastedt und Hemsbünde würde am frühen Montagmorgen um 4:20 Uhr zu einem Feuer in die Schulstraße in Bothel alarmiert. Die Hausbewohner hatten das Feuer in ihrer massiven Doppelgarage bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt und den Einsatzkräften mitgeteilt, dass sich Propangasflaschen im Gebäude befinden.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stellte sich heraus, dass in der Garage bereits der Feuerteufel tobte. Aufgabe der Feuerwehr war es, das Wohnhaus zu schützen und dann das Feuer zu löschen, die Bewohner des Einfamilienhauses wurden vorsorglich evakuiert. Im Innenangriff mit Atemschutz konnte der Brand vorerst durch eine Nebentür gelöscht werden. Danach wurde mit technischen und hydraulischen Geräten die Tore entfernt. Es konnten daraufhin die Trümmer eines Motorrades, Rasenmähtrecker und ein Boot geborgen werden. Im Anschluss wurden mit Hilfe einer Wärmebildkamera die restlichen Glutnester abgelöscht. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht, da er in die Grube trat, die sich in der Garage befand. In dem Gebäude kam es zum Totalschaden, glücklicherweise konnte das Wohnhaus geschützt werden. Im Einsatz waren neben den 54 Feuerwehrleuten die Polizei sowie der Rettungsdienst. Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache wurde das Gebäude von der Polizei beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell