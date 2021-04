Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Rauchentwicklung am Gebäude

Westerholz (ots)

Datum: 31.03.2021

Alarmzeit: 17:23 Uhr

Eingesetzte Fahrzeuge: Ortsfeuerwehr Westerholz, Ortsfeuerwehr Hetzwege, Ortsfeuerwehr Abbendorf, Ortsfeuerwehr Scheeßel, Gemeindebrandmeister Scheeßel, Rettungsdienst

Am späten Mittwochnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Westerholz, Hetzwege und Abbendorf, sowie der Rettungsdienst des Landkreis Rotenburg zu einer Rauchentwicklung an einem Gebäude an der Straße "An der Schule" in Westerholz durch die Rettungsleitstelle in Zeven über Sirene und digitale Meldeempfänger alarmiert. Sofort setzten sich die Rettungskräfte in Marsch. Die Besatzung des Rettungswagen traf als erstes an der Einsatzstelle ein und informierte die Rettungsleitstelle das aktuell keine Rauchentwicklung am und im Gebäude war zu nehmen sei. Unter besonderer Vorsicht betraten die Sanitäter das Gebäude da sich noch eine Person im Haus aufhalten sollte. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden die Kameraden aus Scheeßel mit der Wärmebildkamera und einem CO Warngerät nachalarmiert. Es konnte weder ein erhöhter CO Wert noch Temperatur am Schornstein festgestellt werden. Nach rund 45 Minuten konnte der Leitstelle eine abschließende Lagemeldung durch den Gemeindebrandmeister Scheeßel gegeben werden und die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell