Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Erster Flächenbrand 2021 in der Gemeinde Scheeßel

Sothel (ots)

Datum: 17.03.2021

Alarmzeit: 18:12 Uhr

Art: F1 - Flächenbrand

Eingesetzte Fahrzeuge: Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF - Sothel), Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF - Wittkopsbostel) Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18 - Wittkopsbostel), Gemeindebrandmeister Scheeßel (PKW - Privat)

Am Mittwochabend gegen 18:12 Uhr schrillten in den Ortschaften Sothel und Wittkopsbostel die Sirenen. Grund dafür war ein kleiner Flächenbrand in Sothel. Sofort machten sich die Einsatzkräfte der Ortswehren auf den Weg zur Einsatzstelle. Als das Tanklöschfahrzeug aus Wittkopsbostel eintraf wurde sofort die Schnellangriffseinrichtung eingesetzt und mit den Löscharbeiten begonnen. Nach rund 10 Minuten war der Einsatz für alle eingesetzten Kräfte beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell