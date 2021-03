Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Lkw-Anhänger gerät in Brand

A1/Sittensen (ots)

Kurz vor der Anschlussstelle Elsdorf, geriet am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr, auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen der Anhänger eines Lkws in Brand. Laut erster Meldung des Notrufmeldenden sollte nur der Reifen brennen.

Bei Eintreffen der Feuerwehren Sittensen, Klein Meckelsen und Wohnste brannte der vordere Bereich des Anhängers. Umgehend machten sich zwei Trupps unter Atemschutz an die Löscharbeiten. Mit zwei C-Rohren waren die Flammen schnell unter Kontrolle. Glücklicherweise hatte der Fahrer sein Zugfahrzeug abgekuppelt. Somit ging hiervon keine Gefahr aus.

Geladen hatte der Anhänger Stückgut. Darunter auch Gefahrgut. Nach Erkundung der Einsatzkräfte war kein Feuer durch den Boden durchgekommen. Daher war das Entladen der Ladung nicht erforderlich. Mit der Wärmebildkamera musste zwischendurch das gesamte Fahrzeug kontrolliert werden.

Der Fahrer und ein Ersthelfer hatten glücklicherweise mit mehreren Feuerlöschern das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach gehalten. So konnte ein Vollbrand des Fahrzeugs verhindert werden. Dabei haben die beiden Rauchgase eingeatmet und mussten vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Der Fahrer ist vorsorglich ins nächste Krankenhaus gebracht worden.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei. Für die Löscharbeiten wurde der Verkehr der A1 einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren beendet.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell