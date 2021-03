Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Tritt Gas/Flüssigkeit aus Feld aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sittensen (ots)

Auf einem Feld an der Straße "Zum Fahnenholz" hatten besorgte Bürger bemerkt, dass aus der Erde ein Gas oder eine Flüssigkeit austritt. Umgehend informierten sie die Feuerwehr per Notruf.

Bei Eintreffen der Feuerwehr Sittensen bestätigte sich die Lage. Mit einem Messgerät wurde die Umgebung der Austrittsstelle gemessen und es konnte ein geringer Wert mit explosionsfähigem Gemisch festgestellt werden. Genau in dem Bereich verlaufen Gashochdruckleitungen. Später stellte sich heraus, dass genau daneben gerade per Druckluft Leerrohre für Glasfaserkabel verlegt werden. Nachdem diese Arbeiten abgeschlossen waren, trat auch nichts mehr aus. So brauchte die Feuerwehr nicht weiter tätig werden.

Die ausführende Firma wird die Stelle auf dem Feld sichern und später aufbaggern, um den unterspülten Bereich wieder stand Fest zu machen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Ebenfalls im Einsatz waren der Gasversorger, das Ordnungsamt sowie die Polizei. Vorsorglich musste der Verbindungsweg gesperrt werden. Eine Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger bestand nicht.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell