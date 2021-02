Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Beherztes Eingreifen verhindert schlimmeres bei Heckenbrand

Scheeßel (ots)

Alarmzeit: 14:47 Uhr

Art: F1 - brennt Hecke Einsatzort: Scheeßel, Wichelweg

Zu einem Heckenbrand im Wichelweg wurde die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel am heutigen Nachmittag durch die Rettungsleitstelle in Zeven über die digitalen Meldeempfänger alarmiert. Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Hecke, die direkt an den Kinderspielplatz Fuhrenkamp grenzt, in Flammen aufgegangen. Durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn, der erste Löscherfolge mit einem Gartenschlauch herbeiführte, konnte schlimmeres verhindert werden. Die eintreffenden Einsatzkräfte gingen mit dem Schnellangriffsschlauch unter schwerem Atemschutz vor und löschten die letzten Glutnester komplett ab. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet und die Einsatzkräfte rückten wieder ab. Über den entstandenen Schaden und die Ursache kann die Feuerwehr keine Auskunft geben.

Eingesetzte Fahrzeuge: Tanklöschfahrzeug (TLF 3000), Kommandowagen (Kdow), Polizei

