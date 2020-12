Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: ++ Ölspur im Sittenser Ortsgebiet ++ Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ++ Brandeinsatz in Bothel

Sittensen/Badenstedt/BothelSittensen/Badenstedt/Bothel (ots)

Ölspur im Sittenser Ortsgebiet - Fahrradfahrer verunglückt

Sittensen. Zu einer größeren Straßenverunreinigung kam es am Mittwochvormittag in Sittensen. Eine Ölspur befand sich beidseitig auf dem Heidornweg sowie im Kreisel der Stader Straße. Weiter ging die Ölspur Richtung Autobahn Anschlussstelle.

Die Feuerwehr Sittensen wurde gegen 10.20 Uhr alarmiert um die Verunreinigung zu beseitigen. Ein Radfahrer war bereits auf der Ölspur verunglückt und musste rettungsdienstlich versorgt werden. Die Feuerwehr sperrte umgehend den Heidornweg für den Verkehr, um ein ausbreiten des Öls zu verhindern. Gefahrenstellen mussten unter anderem auch auf der Stader Straße mit Bindemittel abgestreut werden. Anschließend übernahm eine Fachfirma aus Scheeßel die fachgerechte Reinigung.

Ein Verursacher konnte bislang durch die Polizei nicht ermittelt werden. Voraussichtlich bis zum Nachmittag wird es noch zu Verkehrsbehinderungen in den betroffenen Bereichen kommen. Für die Feuerwehr war nach über 90 Minuten der Einsatz beendet. Sie waren mit zwölf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort.

Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person ...

Badenstedt. ... lautete am 15.12. um 18:18 Uhr das Alarmstichwort für die Feuerwehren Badenstedt und Zeven. Auf der L133 im Bereich "Großen Holz" ist aus ungeklärter Ursache ein PKW Golf in einer leichten Linkskurve nach Rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in einem kleinen Graben überschlagen. Kurz vor einem Baum kam der PKW auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Gemeinsam mit dem eingetroffenen Rettungsdienst hat man sich dann dazu entschlossen, den Patienten schonend aus dem Fahrzeug zu retten. Dazu wurden die hintere Tür und die B-Säule der Fahrerseite entfernt und der Fahrer, der immer noch im Gurt hing, gegen herunterfallen gesichert. Parallel dazu wurde das Fahrzeug mit Rüstmaterial so gesichert, das es nicht nach hinten in den Graben kippen konnte. Die Ortsfeuerwehr Badenstedt stellte während der Rettungsarbeiten sicher Brandschutz sicher. Nach gut 30 Minuten konnte der Patient aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten wurde die Einsatzstelle für die Unfallaufnahme der Polizei noch ausgeleuchtet.

Für die 35 Einsatzkräfte, die mit 6 Fahrzeugen vor Ort waren, war der Einsatz nach gut ein dreiviertel Stunden beendet.

Brandeinsatz in Bothel

Bothel (dp) Die Feuerwehren aus Bothel und Brockel wurden gestern Mittag zu einem Brandeinsatz nach Brockel alarmiert. In der dortigen Schulstraße kam es zu einem Brand eines Schuppens, der sich auf der Rückseite eines Wohnhauses befand. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Brandobjekt bereits im Vollbrand und war in sich zusammengebrochen. Die Einsatzkräfte aus Bothel konnten auf der Anfahrt bereits den Rauchwolken folgen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle ohne das weitere Gebäude im Umkreis beschädigt wurden. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Bothel und Brockel sowie die Polizei und der Rettungsdienst der Einsatz war nach ca. 1,5 Stunden beendet.

