FW-ROW: Person hinter verschlossener Tür +++ Auto prallt nach einer Kurve frontal gegen einen Baum

Person hinter verschlossener Tür

Alarmzeit: 23.55 Uhr

Art: THV Person hinter verschlossener Tür

Einsatzort: Westerholz

Fahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12) Mannschaftstransportwagen (MTW)

Scheeßel 09.12.2020. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel und der Ortsbrandmeister Westerholz zu einem Notfall hinter verschlossener Tür alarmiert. Über den Hausnotruf wurden die Rettungskräfte alarmiert und setzten sich sofort in Marsch. Als die Einsatzkräfte aus Scheeßel an der Einsatzstelle angekommen waren wurden sie vom Ortsbrandmeister aus Westerholz darüber in Kenntnis gesetzt dass die Tür zur Wohnung bereits geöffnet ist und ein Eingreifen der Kräfte nicht mehr nötig sei. Die Kräfte aus Scheeßel rückten unverrichteter Dinge wieder ab.

Auto prallt nach einer Kurve frontal gegen einen Baum

Alarmzeit: 9.25 Uhr

Art: TH1 - Verkehrsunfall

Einsatzort: Wittkopsbostel/Hatzte

Eingesetzte Einheiten: Feuerwehr Wittkopsbostel, Hetzwege, Scheeßel und Rotenburg, Rettungsdienst, Rettungshubschrauber, Polizei

Wittkopsbostel 08.12.2020 (to). Am Dienstagvormittag kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Wittkopsbostel und Hatzte (Autobahnbrücke) zu einem folgenschweren Autounfall. Nach einer Rechtskurve ist eine Autofahrerin mit ihrem PKW frontal gegen einen Baum gefahren und zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Rettungsdienst und die Polizei waren zuerst vor Ort. Der Rettungsdienst und die Notärztin, die Notärztin wurde per Rettungshubschrauber eingeflogen, entschied sich für eine schonende Personenrettung und so wurde die Rettungskräfte der Feuerwehren aus Wittkopsbostel, Hetzwege, Scheeßel und Rotenburg nachalarmiert. Nach Eintreffen der ersten Kräfte wurde kurz die Vorgehensweise mit der Notärztin und dem Rettungsdienst besprochen, danach wurde das Dach des verunfallten Fahrzeugs entfernt und die verletzte Person aus ihrem Fahrzeug befreit. Die Freiwillige Feuerwehr Rotenburg unterstützte die Kameraden, mit dem Rüstwagen des Landkreises Rotenburg, bei den Rettungsarbeiten. Nach kurzer Behandlung vor Ort wurde die frau mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Rotenburg gebracht. Während der Rettungsarbeiten war der Verbindungsweg voll gesperrt. Über die Unfallursache und die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Feuerwehren waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz.

