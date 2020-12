FW-ROW: Brand in Reetdachhaus endet glimpflich

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Brand in Reetdachhaus endet glimpflich

Weertzen

Zu einem Feuer kam es am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in Weertzen in der Straße "Im Dorf". In einer Nische im Eingangsbereich des Wohnhauses kam es zu dem Brand.

Bei Eintreffen der Feuerwehren Weertzen, Heeslingen, Zeven, Wiersdorf und Rüspel-Volkensen-Nindorf drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude. Hier mussten die Einsatzkräfte schnell handeln, da es sich um ein Reetdachhaus handelte. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend ins Gebäude hinein und löschte den Brand mit einem C-Rohr. Die Feuerwehrleute mussten Teile der Decke entfernen, um an versteckte Glutnester zu kommen. Mit der Zevener Drehleiter wurde das Dach mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Parallel kontrollierten Atemschutztrupps den Dachboden. Ein Druckbelüfter sorgte dafür, dass das Gebäude rauchfrei wurde. Glücklicherweise ist niemand bei dem Einsatz verletzt zu Schaden gekommen. Der bereitgestellte Rettungswagen und Notarzt konnten unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Laut Polizei ist der Brand wohl an der Elektroverteilung entstanden. Nach rund zwei Stunden konnte alle Feuerwehren bis auf die Ortsfeuerwehr Weertzen die Einsatzstelle verlassen. Sie stellten vor Ort eine Brandwache bis zum Mittwochmorgen. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehren ist es zu verdanken, dass das Haus nicht in Vollbrand geraten ist. Trotz alle dem ist das Gebäude unbewohnbar.

Im Einsatz waren über 70 Einsatzkräfte, die mit rund zwölf Fahrzeugen vor Ort waren. Die Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

