FW-ROW: Person hinter verschlossener Tür nicht Ansprechbar

Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer Person hinter verschlossener Tür in die Ostlandsiedlung alarmiert. Familienangehörige die bei dem Ehepaar nach dem Rechten sehen wollten, wurde bei Eintreffen die Haustür nicht geöffnet. Durch ein Lichtfenster der Haustür konnten sie sehen das dort eine Person im Flur lag, sofort wählten sie den Notruf und setzten die Rettungskräfte in Marsch. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr ankamen wurden die Einsatzkräfte von den anwesenden darauf hingewiesen das es sich um zwei Personen handeln würde, die nicht reagierten. Sofort rüstete sich ein Trupp mit Atemschutzgeräten und CO-Warnmeldern aus. Die Tür wurde in diesem Fall im Bereich des Lichtfensters und in Absprache mit dem Rettungsdienst und Polizei gewaltsam geöffnet. Der Trupp unter Atemschutz ging zuerst in die Wohnung vor und konnte schnell Entwarnung geben, denn die CO-Warngeräte zeigten keine Werte an. Der Rettungsdienst konnte sich nun um die beiden Personen kümmern. Zum Glück waren beide Personen ansprechbar und wurden medizinisch vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der nachalarmierte Notarzt ordnete die Einlieferung in das Diakonieklinikum nach Rotenburg an. Gegen 20.30 Uhr konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Datum: 21.11.2020

Alarmzeit: 19:12 Uhr

Art: THV-Y Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Scheeßel

Fahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12), Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)

