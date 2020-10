Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: PKW gerät während der Fahrt in Brand

Scheeßel (ots)

Datum: 17.10.2020

Alarmzeit: 23.00 Uhr

Art: FK1-Brennt PKW

Einsatzort: Bartelsdorf > B75

Fahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12), Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)

Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Scheeßel, Polizei, Rettungsdienst

Am Samstagabend des 17.10.2020 wurden gegen 23.00 Uhr die Feuerwehr Scheeßel, die Polizei Rotenburg sowie der Rettungsdienst des Landkreises zu einem PKW- Brand zwischen Bartelsdorf und dem Abzweiger B75 Veersebrück alarmiert. Eine schweizerische PKW Fahrerin bemerkte während der Fahrt Brandgeruch in ihrem Fahrzeug, sofort stoppte sie ihren Wagen am rechten Fahrbahnrand. Als ihr Begleiter die Motorhaube öffnete schlugen ihm schon die Flammen entgegen, sofort setzten sie den Notruf ab. Die Feuerwehr Scheeßel setzte sich sofort nach der Alarmierung in Marsch. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle ankamen begann ein Trupp unter Umluft unabhängigen Atemschutz mit den Löscharbeiten. Zuerst ging man mit einem C-Rohr vor, löschte die Flammen und kühlte das Fahrzeug mit Wasser runter. Immer wieder wurde die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Um ein späteres wiederaufflammen zu verhindern wurde das Fahrzeug noch mit einem Schaumteppich bedeckt. Verletzte gab es nicht. Über die Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Nach rund 60 Minuten konnte der Einsatz beendet werden und die Kameraden rückten wieder ein.

