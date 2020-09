Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Schuppen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Zeven (ots)

Am gestrigen Montagabend gegen 22:40 Uhr wurde der Ortsfeuerwehr Zeven eine brennende Gartenlaube in der Albertstraße gemeldet. Umgehend machten sich die alarmierten Kräfte auf den Weg zum Einsatzort. Vor Ort fanden sie einen 5 x 8m großen, massiv gebauten Schuppen vor, der auf der einen Gebäudehälfte schon in Vollbrand stand. Eine Ausbreitung auf die Nachbargebäude bestand nicht, so dass man sich gleich auf die Brandbekämpfung am Schuppen konzentrieren konnte. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen in das Gebäude vor und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich dann noch einen Moment hin. Im Anschluss daran wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera auf letzte Glutnester kontrolliert und diese abgelöscht.

Der Einsatz war nach gut zwei Stunden beendet. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.

Tiere und Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Über Schadenshöhe und Ursache können von Seiten der Feuerwehr keine Auskünfte gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell