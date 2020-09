Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Grasfläche gerät in Brand ++ Kleinkind klemmt sich den Finger in der Treppenstufe eines Bauwagens ein

Hamersen/Ostervesede (ots)

Grasfläche gerät in Brand

Hamersen OT Alpershausen. Aus ungeklärter Ursache geriet am Dienstagnachmittag an der Kreisstraße 142 kurz vor dem Harmerser Ortsteil Alpershausen gegen 13.52 Uhr rund zehn Quadratmeter Grasfläche in Brand.

Umgehend rückten die Feuerwehren Sittensen, Hamersen und Klein Meckelsen aus. Mit einem C-Rohr vom Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Sittenser Einsatzkräfte war der Brand rasch unter Kontrolle. Abschließend musste die Brandstelle mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden.

Wie es zu dem Brand gekommen war, ermittelt die Polizei. Für die Löscharbeiten musste die Kreisstraße kurzfristig voll gesperrt werden.

Kleinkind klemmt sich den Finger in der Treppenstufe eines Bauwagens ein

Ostervesede. Am heutigen Dienstagvormittag kam es gegen 10:00 Uhr zu einem Zwischenfall im Waldkindergarten in Ostervesede. Ein vierjähriges Kind hatte sich beim Spielen den Finger im Rost der Treppe eines Bauwagens eingeklemmt. Da der Finger sehr fest eingeklemmt war, hatten die Betreuer umgehend den Notruf abgesetzt und den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr alarmiert. Da der Hauptanfahrtsweg durch Sanierungsarbeiten der Fahrbahn voll gesperrt war mussten die Einsatzkräfte über Umwegen zur Einsatzstelle fahren. Mit Seife und Bindfaden konnte dem Kleinkind dann aber schnell geholfen werden. Der Finger wurde vom mitalarmierten Rettungsdienst untersucht. Nach rund 30 Minuten konnte Einsatz für die Feuerwehr beendet werden und die Kräfte rückten wieder in ihre Standorte ein.

Art: TH1/Y - Finger in Rost eingeklemmt Einsatzort: Ostervesede, Bauwagen Waldkindergarten Fahrzeuge: Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20), Rüstwagen (RW1), Mannschaftstransportwagen (MTW) Eingesetzte Einheiten: FF Ostervesede, FF Westervesede, FF Lauenbrück

