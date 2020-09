Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Verkehrsunfall auf Kreisstraße 139

Bild-Infos

Download

Ippensen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 139 im Bereich Ippensen, an der Abzweigung in Richtung Steddorf. Zwei Fahrzeuge kollidierten aus ungeklärter Ursache miteinander.

Gegen 8 Uhr wurden die Feuerwehren Ippensen und Klein Meckelsen alarmiert, um auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemittel abzustreuen. Dies war nach rund einer halben Stunde erledigt. Die beiden Verletzten Fahrer wurden verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Bergungs- und Absicherungsarbeiten kam es an der Stelle zu geringen Verkehrsbehinderungen. Wie es zu dem Unfall gekommen war, ermittelt die Polizei. Die Fahrbahn musste von einer Fachfirma gereinigt werden. Neben den beiden Wehren, die mit rund 18 Feuerwehrleuten und vier Fahrzeugen vor Ort waren, waren auch zwei Rettungswagen an der Einsatzstelle.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Alexander Schröder

Telefon: 0172 2062789

E-Mail: apw-zeven@gmx.de

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell