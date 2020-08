Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuerwehr rettet Pferd aus Graben

Bild-Infos

Download

Hamersen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 8.50 Uhr bemerkten Fußgänger im Bereich Hamersen, Hamersbruch an einer Pferdeweide ein Pferd in einem Graben. Umgehend rückten die Feuerwehren Sittensen und Hamersen zur Einsatzstelle aus.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Tier in einem Graben und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Zum Glück war kein Wasser mehr im Graben. Auch Mitarbeiter der Pferdeklinik aus Sittensen waren schnell zur Stelle und konnten sich um das Tier kümmern und etwas beruhigen. Mittels Bandschlingen und einem Teleskoplader war das Tier relativ zügig aus seiner misslichen Lage befreit. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die beiden Wehren beendet.

Nach einer gründlichen tierärztlichen Untersuchung stand das Pferd wenig später auf seinen eigenen Beinen. Durch das zügige Eingreifen der Rettungskräfte und den Helfern konnte das Leben des Tieres gerettet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Alexander Schröder

Telefon: 0172 2062789

E-Mail: apw-zeven@gmx.de

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell