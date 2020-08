Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Feuer im Keller sorgt für Feuerwehreinsatz

Wistedt bei Zeven (ots)

Zu einer "unklaren Rauchentwicklung" wurden die Feuerwehren Wistedt, Elsdorf und Frankenbostel nach Wistedt in die Straße "Zum Wohnpark" alarmiert. Vor Ort eingetroffen fanden die Einsatzkräfte ein Feuer in einem Kellerraum und der darüber befindlichen Küche vor. Da die Bewohner nicht zuhause waren, konnten sich die Atemschutztrupps auf die genaue Lageerkundung und die Brandbekämpfung konzentrieren. In den Räumen brannten Gegenstände, die zügig abgelöscht werden konnten, so dass weiterer Schaden durch das Feuer verhindert werden konnte. Trotz des schnellen Löscherfolges kam es zu einer erheblichen Verrauchung des Hauses. Die zur Unterstützung hinzugezogene Feuerwehr Zeven unterstützte während der Löscharbeiten mit Atemschutzgeräteträger und brachte vorsorglich die Drehleiter in Stellung. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter noch rauchfrei gemacht. Dies zog sich noch einige Zeit hin. Nicht mehr benötigte Einsatzkräfte konnten die Einsatzstelle wieder verlassen und an ihrer Standorte zurückkehren. Nach gut zweieinhalb Stunden waren die Arbeiten der Feuerwehr soweit abgeschlossen, dass bis auf die Feuerwehr Wistedt, die noch eine Brandwache stellte, alle restlichen Einsatzkräfte einrücken konnten.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Wistedt, Elsdorf, Frankenbostel und Zeven mit 8 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften. Führungskräfte der Gemeinde- und Kreisfeuerwehr machten sich vor Ort ein Bild der Lage.

Zur Schadenshöhe und Schadensursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

