FW-ROW: Umgestürzter Baum versperrt Fahrbahn

Scheeßel (ots)

Am Donnerstagabend den 26.08.2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel gegen 20.00 Uhr mitdem Einsatzstichwort "TH1 - Baum auf Straße" von der Rettungsleitstelle in Zeven über die digitalen Meldeempfänger alarmiert. In der Mühlenstraße Ecke Appelchaussee ist ein ca. 60 cm dicker Baum auf die Fahrbahn gestürzt und versperrte die Durchfahrt. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurden zwei Motorkettensägen bereit gemacht und man begann mit den Sägearbeiten, noch während der Sägearbeiten wurde ein Landwirt informiert ob er für die Räumung des Baumes seinen Teleskopstapler zur Verfügung stellen würde. Da der Landwirt auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Jeersdorf ist kam er mit seinem Teleskopstapler und unterstützte die Scheeßeler Kameraden. Nach gut 45 Minuten konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben und der Einsatz beendet werden.

Fahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12), Tanklöschfahrzeug (TLF 3000), Kommandowagen (Kdow)

Eingesetzte Einheiten: Ortsfeuerwehr Scheeßel

