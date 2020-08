Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Unklare Rauchentwicklung zwischen Ostervesede und Fintel an der K211

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ostervesede (ots)

Am Donnerstag den 20.08.2020 hatten aufmerksame Fahrradfahrer gegen 19.30 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Waldstück an der Kreisstraße zwischen Ostervesede und Fintel entdeckt. Sofort wählten sie den Notruf 112. Der Disponent in der Rettungsleitstelle in Zeven setzte umgehend die Ortsfeuerwehren Ostervesede und Westervesede in Marsch. An der Einsatzstelle angekommen begann man sofort mit den Löscharbeiten dazu musste noch ein entwurzelter Baum klein gesägt werden. Das Feuer hatte sich bereits unter den Baum in den Boden reingefressen. Da in unmittelbarer Nähe kein ausreichendes Löschwasser zur Verfügung stand wurde zusätzlich noch die Ortsfeuerwehr Fintel nachalarmiert. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Waldboden nach versteckten Glutnester abgesucht und abgelöscht.

Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Die Feuerwehr weißt in diesem Zusammenhang nochmals hin, dass bei diesen hohen sommerlichen Temperaturen eine hohe Waldbrandgefahr herrscht. Das Rauchen auf Grasflächen sowie in und um den Wald ist zu unterlassen. Es sollten ebenfalls keine Fahrzeuge auf Rasenflächen abgestellt werden. Keine Glasabfälle achtlos weggeworfen werden, denn sie können bei Sonneneinstrahlung den trockenen Untergrund entzünden. Bei feststellen einer Rauchentwicklung ist umgehend die Feuerwehr per Notruf 112 zu informieren.

Eingesetzte Einheiten:

Ortsfeuerwehr Ostervesede

Ortsfeuerwehr Westervesede

Ortsfeuerwehr Fintel

Polizei

Rückfragen bitte an:

Thomas Opitz



Gemeindepressesprecher

und Öffentlichkeitsarbeit

der Freiwilligen Feuerwehren

in der Gemeinde Scheeßel



Tel. 0151 - 67453487



Veröffentlicht durch:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Alexander Schröder

Telefon: 0172 2062789

E-Mail: apw-zeven@gmx.de

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell