FW-ROW: 200 Quadratmeter Waldboden stehen in Flammen

Am 10.08.2020 wurden die Ortsfeuerwehren Fintel, Vahlde und Lauenbrück gegen 15.15 Uhr zu einem Feuer in einem Waldstück in Fintel zwischen der Straße Nudelhof und der K211 alarmiert. Insgesamt brannte dort ca. 200 Quadratmeter Waldboden. Da die Einsatzstelle nur über sehr lange Wegstrecken zu erreichen war, forderte der Einsatzleiter weitere Tanklöschfahrzeuge über die Rettungsleitstelle an. Somit wurden die Ortsfeuerwehr Vahlde, Ostervesede und Schneverdingen zur Einsatzstelle alarmiert. Mit insgesamt drei Strahlrohren, Feuerpatschen und Dunghaken wurde man schnell Herr der Lage und ein weiteres ausbreiten konnte somit verhindert werden.

