Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Waldbrand endet glimpflich - Hohe Waldbrandgefahr im Landkreis

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Groß Meckelsen OT Kuhmühlen (ots)

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Groß Meckelsen OT Kuhmühlen (as). Zu einem Waldbrand kam es am Donnerstagmorgen im Kuhmühler Wald, direkt an der Landesstraße 142. Arbeiter der Straßenmeisterei bemerkten den Brand bei Mäharbeiten an der Straße.

Sie riefen gegen 10 Uhr umgehend per Notruf die Feuerwehr. Die Feuerwehren Groß Meckelsen, Klein Meckelsen, Sittensen und Wohnste waren schnell zur Stelle. Über einen Waldweg mussten die Einsatzkräfte weit in den Wald vordringen. Hier brannten etwa 50 Quadratmeter Waldboden. Durch das Schnelle eingreifen der Feuerwehr konnte ein ausbreiten verhindert werden. Rund 6000 Liter Löschwasser mussten die Einsatzkräfte auf die Brandstelle bringen. Abschließend wurde dem Wasser noch Schaummittel beigefügt, um ein besseres eindringen in den Waldboden zu gewährleisten. Nach rund einer Stunde konnte auch Feuer aus gemeldet werden. Mit der Wärmebildkamera musste der Boden auf versteckte Glutnester untersucht werden. Ebenfalls ein Bild von den Löscharbeiten machten sich der Sittenser Gemeindebrandmeister und der Abschnittsleiter. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei aufgenommen.

Die Feuerwehr weißt in diesem Zusammenhang nochmals hin, dass bei diesen hohen sommerlichen Temperaturen eine hohe Waldbrandgefahr herrscht. Das Rauchen auf Grasflächen sowie in und um den Wald ist zu unterlassen. Es sollten ebenfalls keine Fahrzeuge auf Rasenflächen abgestellt werden. Keine Glasabfälle achtlos weggeworfen werden, denn sie können bei Sonneneinstrahlung den trockenen Untergrund entzünden. Bei feststellen einer Rauchentwicklung ist umgehend die Feuerwehr per Notruf 112 zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Alexander Schröder

Telefon: 0172 2062789

E-Mail: apw-zeven@gmx.de

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell