Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt landwirtschaftliches Gebäude - Ortsfeuerwehr Ostervesede rückt nach Vahlde aus

Ostervesede/Vahlde (ots)

19.06.2020 (to). Zur nachbarschaftlichen Löschhilfe wurde am heutigen Freitagmorgen kurz nach 6.00 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Ostervesede nach Vahlde zu einem Feuer im einen landwirtschaftlichen Gebäude alarmiert. Das Gebäude diente als Strohlager in dem mehrere Rundballen gelagert waren. Die Osterveseder Kameraden unterstützten hierbei die Feuerwehren der Samtgemeinde Fintel bei den Löscharbeiten. Mit einem Radlader wurden die Rundballen aus dem Gebäude transportiert und außerhalb mit reichlich Wasser abgelöscht. Die Kameraden aus Ostervesede waren rund eine Stunde im Einsatz. Zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Fahrzeuge:

Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF/W-Ostervesede)

