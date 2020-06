Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Erfolgreiche Tierrettung in Westervesede

Westervesede (ots)

(to). Am heutigen Dienstagvormittag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Westervesede um 9.35 Uhr über einen Unglücksfall auf einem landwirtschaftlichen Gelände in Kenntnis gesetzt. Auf dem Gelände ist eine Kuh in einen Güllebehälter gefallen und konnte sich nicht mehr selbst aus dieser misslichen Lage befreien, auch die Mitarbeiter des Betriebes konnten trotz großer Anstrengung nicht Herr der Lage werden, also wurden kurzerhand die Kräfte der Feuerwehr in Marsch gesetzt. Mit dem Löschgruppenfahrzeug rückten die freiwilligen Helfer an. In Absprache mit dem Landwirt wurde die Vorgehensweise besprochen. Ein Trupp unter Atemschutz näherte sich der Kuh und dem Güllebehälter und rettete wie vorher besprochen die in Not geratene Kuh. Nach rund einer Dreiviertelstunde konnte der Schweißtreibende Einsatz beendet werden.

Eingesetzte Fahrzeuge:

Löschgruppenfahrzeug (LF 16 TS-Westervesede)

Rückfragen bitte an:

Thomas Opitz



Gemeindepressesprecher

und Öffentlichkeitsarbeit

der Freiwilligen Feuerwehren

in der Gemeinde Scheeßel



Tel. 0151 - 67453487



Veröffentlicht durch:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Alexander Schröder

Telefon: 0172 2062789

E-Mail: apw-zeven@gmx.de

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell