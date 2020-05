Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Unrat auf Gemeindeparkplatz

Scheeßel (ots)

(to). Am Freitag den 22.05.2020 wurden gegen 5.50 Uhr die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Scheeßel mit dem Einsatzstichwort "F1-brennt Unrat auf Parkplatz" von der Rettungsleitstelle in Zeven alarmiert. Sofort setzten sich die Kameraden mit zwei Fahrzeugen in Marsch. Als man an der Einsatzstelle am Parkplatz Lönsweg/Speckfeldweg angekommen war, stellte sich heraus das zwei Altpapiertonnen zum Opfer der Flammen wurden. Die Papiertonnen waren bereits soweit abgebrannt das man mit Kleinlöschgerät das Feuer ablöschen konnte. Von dem Altpapier und den Tonnen blieb nur noch ein kleiner Haufen Asche übrig. Nach 20 Minuten war der Einsatz für die Kameraden beendet und sie rückten wieder ein. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Fahrzeuge:

Löschgruppenfahrzeug (LF 16/12)

Tanklöschfahrzeug (TLF 3000)

