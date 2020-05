Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schornsteinbrand in Mulmshorn

Bild-Infos

Download

Mulmshorn (ots)

(nc) Am Sonntagmittag wurden die Feuerwehren Rotenburg und Mulmshorn nach Mulmshorn zu einem brennenden Schornstein gerufen. Die Mulmshorner Kräfte sahen teilweise bereits auf ihrem Weg zum Feuerwehrhaus Flammen aus dem Schornstein schlagen. Vor Ort bauten Sie eine Wasserversorgung auf und legten eine Schlauchleitung um Schäden durch Funkenflug zu vermeiden. Die ebenfalls eintreffenden Rotenburger Kräfte unterstützen sie und brachten die Drehleiter in Stellung. Aufgrund der Lage des Hauses, konnte der Drehleiterkorb allerdings nicht direkt bis an den Schornstein gelangen. Aufgrund dessen wurde eine Schiebleiter in Stellung gebracht. Währenddessen räumten Kräfte unter Atemschutz den Kamin leer und kontrollierten auch den Dachboden nach Wärmeentwicklung. Parallel dazu wurde über die Einsatzleitstelle in Zeven ein Schornsteinfeger alarmiert. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz für alle eingesetzten Kräfte beendet. Ein Dank geht auch an die Anwohner, die die Einsatzkräfte mit Kaffee versorgten.

Im Einsatz waren 27 Kräfte und 5 Fahrzeuge.

Zur Schadenshöhe und Schadensursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Stadtpressesprecher Feuerwehr Rotenburg (Wümme)

Philipp Lins

Natascha Carstensen

presse@feuerwehr-rotenburg.de





Veröffentlicht durch:



Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell