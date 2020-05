Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennt Wald/Unterholz am Finteler Weg

Am Donnerstagabend des 07.05.2020 wurde gegen 21.45 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Scheeßel ihre digitalen Meldeempfänger zu einem Flächenbrand am Finteler Weg alarmiert. Eine Gruppe von Nordic Walkern hatte Brandgeruch bemerkt und über Notruf die Einsatzleitstelle in Zeven informiert. Umgehend wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in Marsch gesetzt. Am Einsatzort eingetroffen wurden sie bereits vom meldenden in Empfang genommen und zur Brandstelle geführt. Ein Feuer war so nicht mehr zu erkennen, zum Glück musste nur noch einige Glutnester abgelöscht und der Waldboden auf 20 qm aufgelockert werden. Mit der Wärmebildkamera wurde anschließend noch nach versteckten Glutnester gesucht und abgelöscht. Nach rund einer Stunde konnte der Leitstelle "Feuer aus" gemeldet werden. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen. Über die Höhe des Schadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Eingesetzte Fahrzeuge:

Kommandowagen (Kdow)

Tanklöschfahrzeug (TLF3000)

Löschgruppenfahrzeug (LF16/12)

Einsatzleitwagen (ELW)

