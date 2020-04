Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Großbrand in Süderwalsede - 600 Strohballen abgebrannt

Bothel (ots)

(dp) Am frühen Samstagmorgen kam es am Dorfrand von Süderwalsede zum Brand von drei Strohmieten in denen ca. 600 Rundballen gelagerten waren. Die Feuerwehren aus Bothel, Kirchlinteln, Kirch- und Süderwalsede wurden alarmiert, um den Großbrand am Waldrand zu löschen. Aufgrund der enormen Hitzestrahlung waren bereits landwirtschaftliche Geräte in Brand geraten. Die Feuerwehren versuchten zunächst ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern und begannen mit der Waldbrandbekämpfung. Die schlechte Wasserversorgung im Ort führte immer wieder dazu, dass die Entnahme vom Trinkwassernetz zusammenbrach. Somit wurde mit Tanklöschfahrzeugen zusätzlich Löschwasser zur Einsatzstelle befördert. Im Verlauf des Einsatzes wurde die Ortsfeuerwehr Westerwalsede und das THW hinzugezogen. Mit den speziellen Radladern des THW´s wurden die Rundballen auseinandergefahren und abgelöscht. Die Polizei Rotenburg geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit 73 Einsatzkräften waren die Feuerwehren vor Ort sowie der Rettungsdienst Rotenburg und die SEG Rettung.

