Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Bremse heiß gelaufen - Feuerwehren rücken aus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Rotenburg (Wümme) (ots)

Lauenbrück/Scheeßel(to). Am späten Dienstagabend befuhr gegen 23.20 Uhr ein LKW-Gespann die B75 von Scheeßel Richtung Hamburg, auf Höhe des Abzweigers Stemmen bemerkte eine PKW Besatzung die hinter dem LKW fuhren, Rauch am Anhänger des Fahrzeug, mit Lichthupe warnten sie den Fahrer der sofort anhielt. Am Anhänger des Gespanns waren die Trommelbremsen heiß gelaufen und zum Teil in Brand geraten, sofort wurde der Notruf abgesetzt und der Entstehungsbrand mit einem Pulverlöscher bekämpft. Die Leitstelle alarmierte sofort die Freiwilligen Feuerwehren aus Lauenbrück und Scheeßel, da es in diesem Bereich keine ausreichende Wasserversorgung gibt, mit allen wasserführenden Fahrzeugen. Den beiden Personen im PKW ist es zu verdanken dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die Trommelbremse wurde mit reichlich Wasser heruntergekühlt und der Anhänger wurde ständig mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Der Einsatzleiter entschloss sich zusätzlich den Laderaum öffnen zu lassen um auch hier mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren. Nach gut einer Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die Feuerwehren rückten wieder zu ihren Standorten ab. Eingesetzte Fahrzeuge: Löschgruppenfahrzeug (Lauenbrück und Scheeßel) Tanklöschfahrzeug (Lauenbrück und Scheeßel) Rüstwagen (Lauenbrück) Kommandowagen (Scheeßel) Mannschaftstransportwagen (Scheeßel)

Rückfragen bitte an:

Thomas Opitz

Gemeindepressesprecher und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Scheeßel

Tel. 0151 - 67453487

Veröffentlicht durch:

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Tim Gerhard

Telefon: 0174 1647506

E-Mail: kreispressesprecher@kreisfeuerwehr-rotenburg.org

http://www.florian-rotenburg.org

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell